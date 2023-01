Meurtre de Shinzo Abe : Le suspect apte à être jugé après une expertise psychiatrique

Le rôle de la secte Moon

Fondée en Corée en 1954 par Sun Myung Moon, la secte a été popularisée dans les années 1970 et 1980. Le groupe a nié tout acte répréhensible et s’est engagé à empêcher les dons «excessifs» de ses membres. Le meurtre a provoqué des révélations sur ses liens avec des personnalités politiques de premier plan au Japon et a contribué à faire baisser la cote de popularité du gouvernement Kishida, qui n’est plus soutenu que par 38% de la population, selon un sondage de la chaîne de télévision publique NHK.