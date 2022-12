États-Unis : Le suspect de la tuerie dans un club LGBT+ inculpé pour meurtres

L’auteur de la fusillade dans une boîte du Colorado, fin novembre, qui avait fait cinq morts et 18 blessés, a été inculpé, mardi, de 305 chefs d’accusation.

Parmi ceux-ci figurent dix chefs d’accusation de meurtre – deux pour chaque victime. Ils sont passibles d’une peine maximale de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le tireur doit également répondre de chefs d’accusation pour tentative de meurtre, pour des crimes motivés par la haine et pour des agressions.

Le procureur Michael Allen a déclaré à la presse que le nombre impressionnant de chefs d’accusation porté montre à quel point les autorités prennent au sérieux cette attaque. «Il est évident que lorsque vous déposez 305 chefs d’accusation dans une affaire, cela témoigne à notre communauté que nous prenons cette situation le plus sérieusement possible», a-t-il affirmé.

Attrapé avant

Menotté, le suspect, barbu et corpulent, portait des vêtements de prison et semblait s’être remis des blessures subies lorsque des clients du Club Q l’avaient maîtrisé, mettant fin au carnage. Richard Fierro, qui se trouvait dans le club, a raconté au «New York Times» avoir attrapé le tireur alors qu’il se dirigeait vers la terrasse, où des clients s’étaient réfugiés. Une fois le suspect au sol, cet ancien militaire avait pris son arme et l’avait frappé à la tête.