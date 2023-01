Californie : Le suspect de la tuerie de Half Moon Bay risque la peine de mort

Il devrait être visé par sept chefs d’inculpation pour homicide et un pour tentative d’homicide, et ce que les procureurs appellent une circonstance spéciale pour meurtres multiples. Son avocat a demandé à ce que son inculpation formelle soit repoussée. La juge Susan Jakubowski a ordonné que Chunli Zhao reste en détention, et qu’il comparaisse de nouveau le 16 février.