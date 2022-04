Etats-Unis: Le suspect de l’attaque dans le métro de New York a été interpellé

États-Unis : Le suspect de l’attaque dans le métro de New York a été interpellé

L’homme de 62 ans était activement recherché après la fusillade qui a fait 23 blessés mardi dans une station du quartier de Brooklyn. Il sera poursuivi pour «attaque terroriste».

La police avait diffusé un avis de recherche avec des photos du suspect, un homme de 62 ans. AFP PHOTO/NYPD

L’homme soupçonné d’avoir tiré dans le métro new-yorkais à l’heure de pointe mardi matin, faisant 23 blessés dont 10 par balle, a été arrêté mercredi et sera poursuivi pour «attaque terroriste», ont annoncé les autorités. Le suspect, qui avait semé le chaos la veille dans le réseau souterrain, a été interpellé à Manhattan à 13 h 42 grâce à un signalement, selon la police new-yorkaise.

«Nous l’avons eu», s’est félicité lors d’une conférence de presse le maire démocrate de New York, Eric Adams, attendu au tournant sur le thème de la lutte contre la criminalité, lui qui en avait fait un thème de campagne pour être élu l’an dernier.

Chasse à l’homme

La police menait depuis plus de vingt-quatre heures une chasse à l’homme visant Frank James, un Afro-Américain de 62 ans accusé d’avoir tiré à de nombreuses reprises dans un train de la ligne N, au niveau de la station «36th street», dans le sud de Brooklyn. L’homme, connu de la police, avait déjà été arrêté à douze reprises à New York et dans le New Jersey, notamment pour des «infractions sexuelles», un «vol» ou un «trouble à l’ordre public», ont précisé les autorités. Mais il n’avait jamais été condamné pour un crime dans l’État de New York.

Il est désormais «sous le coup de poursuites fédérales pour son acte, une attaque terroriste dans les transports en commun», a annoncé l’agent de la police fédérale Michael Driscoll. «Il comparaîtra devant un tribunal fédéral de Brooklyn et, en cas de condamnation, encourra une peine de prison à perpétuité», a déclaré le procureur Breon Peace.

«Prophète de la vérité»

L’homme avait une page YouTube, baptisée «prophetoftruth88» (prophète de la vérité) supprimée mercredi matin pour «violation des règles communautaires» du site. Il y a posté de multiples vidéos où on le voit lancer de longues tirades, parfois décousues et véhémentes, dans lesquelles il évoque les questions raciales, l’insécurité à New York, notamment dans le métro, et s’en prend aux personnes homosexuelles, ou au nouveau maire, Eric Adams.

Pendant que la traque du tireur, décrit comme «dangereux» la veille, se poursuivait, des millions de New-Yorkais reprenaient le métro, l’un des réseaux les plus grands du monde, pour aller au travail, certains postant des selfies sur les réseaux sociaux pour montrer que la vie reprenait son cours normal. «Je fais toujours attention à ce qui m’entoure depuis le 11 Septembre. Mais il y a eu plus d’incidents sur les quais récemment, donc je fais plus attention», confie Laura Swalm, 49 ans, qui habite l’État voisin du New Jersey.

Mardi matin, vers 8 h 30 (14 h 30 en Suisse), à l’heure où les rames de métro sont bondées, l’individu, qui portait un masque à gaz, a allumé deux engins qui ont enfumé le wagon, puis a tiré sur les passagers alors que le train entrait dans la station. «Nous avons vraiment eu de la chance que cela n’ait pas été beaucoup plus grave», a souligné la cheffe de la police de New York (NYPD), Keechant Sewell, résumant le soulagement des autorités. Le suspect a tiré 33 balles.

Une fusillade dans le métro de New York fait au moins 13 blessés.

Criminalité en hausse

L’attaque a eu lieu alors que New York a été confrontée à une hausse de la criminalité depuis la pandémie de Covid-19, le nombre d’homicides passant de 319 en 2019 à 488 en 2021, même si le bilan annuel reste bien en deçà des plus de 2000 par an enregistrés au début des années 90.

Les fusillades sont aussi restées en hausse depuis le début de l’année, passant de 260 à 296 au premier trimestre 2022, selon des chiffres de la police, dont certaines ont marqué les esprits, comme la mort vendredi d’une adolescente de 17 ans, tuée par balle à la sortie d’un lycée dans le Bronx.