Royaume-Uni: Le suspect de l’attaque de Nottingham présenté à un juge

L’homme de 31 ans suspecté d’être l’auteur de l’attaque de Nottingham mardi qui a fait trois morts et trois blessés, a été présenté samedi devant un juge et placé en détention. Identifié la veille par la police comme Valdo Calocane, il s’est présenté devant le juge du tribunal de Nottingham comme Adam Mendes, a confirmé sa date de naissance et être sans domicile fixe.

Lors de cette première audience, il ne lui a pas été demandé de reconnaître ou non les accusations portées contre lui. Vendredi, la police a inculpé cet ancien étudiant de l’Université de Nottingham pour triple meurtre et pour trois tentatives de meurtre, sans charges indiquant un motif terroriste.

Deux étudiants de 19 ans, Barnaby Webber et Grace O’Malley-Kumar, ainsi qu’un employé d’une école de 65 ans, Ian Coates, ont été poignardés à mort dans cette attaque qui s’est produite tôt mardi matin et avait entraîné le bouclage du centre-ville pendant de longues heures.

Trois autres personnes ont été blessées, renversées par une camionnette localisée peu après à un peu plus d’un kilomètre et à bord de laquelle le suspect avait été arrêté par la police. L’attaque a suscité une importante émotion et des milliers de personnes se sont recueillies lors de veillées et hommages en l’honneur des victimes à Nottingham ces derniers jours.