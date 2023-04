Vosges (F): Le suspect du meurtre de la petite Rose mis en examen

Dans un sac plastique

Durant sa garde à vue, l’adolescent «a fait usage de son droit au silence (…) Nous n’avons donc pas sa version sur les faits qui lui sont reprochés», avait révélé le procureur lors d’une conférence de presse à la mi-journée. «Lors de sa garde à vue et de son interpellation, le mineur n’a toutefois pas tenu de propos délirants entraînant à penser à des troubles psychiatriques.» Un expert a cependant conclu dans un rapport provisoire «à l’existence d’une altération du discernement et à sa dangerosité pour les autres», selon Frédéric Nahon.

Autopsie vendredi

L’autopsie du corps de la petite victime aura lieu vendredi matin à l’Institut médicolégal de Nancy. «On en saura plus sur les circonstances de la mort et de l’existence ou non de faits de viol», a souligné Frédéric Nahon. Il a précisé que le suspect, âgé de moins de 16 ans, était passible de 20 ans de réclusion criminelle, et non de la perpétuité en raison de son âge.