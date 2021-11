Vaud – Le suspect d’un kidnapping violent reste en détention

Or, le principal suspect de cette affaire est en effet «fortement soupçonné de nombreux actes de violence parfois extrêmes, tant psychologiques que physiques, sur des compagnes, des amis, des connaissances, des inconnus ou encore son chien, entre 2009 et octobre 2017», écrit le Tribunal fédéral (TF), saisi d’un recours du prévenu contre son maintien en détention préventive, où il attend son procès depuis 38 mois. Un délai qui n’a pas fait sourciller les juges de Mon Repos, qui ont souligné que le jeune homme est suspecté de lésions corporelles graves et de mise en danger de la vie d’autrui, ainsi que de séquestration et d’enlèvement, des infractions passibles respectivement de 10 et de 5 ans de prison. Compte tenu de la gravité et du grand nombre de faits reprochés, la détention subie jusqu’ici «n’apparaît pas excessive au regard de la peine encourue concrètement en cas de condamnation», souligne le TF.