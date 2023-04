Fuite de documents: Le suspect face à la justice

Il est soupçonné d’avoir constitué un risque «très grave» pour la sécurité nationale des États-Unis, selon le Pentagone. Il aurait divulgué en ligne des documents confidentiels sur la guerre en Ukraine et qui suggèrent aussi que Washington collecte des renseignements sur ses plus proches alliés, notamment Israël et la Corée du Sud. Une affaire des plus embarrassantes pour le gouvernement du président Joe Biden. Le jeune homme de 21 ans devrait comparaître vendredi, devant un tribunal du Massachusetts.