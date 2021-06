C’en est FINI Avec le petit et le mignon : Le SUV de Smart sera sexy et cool

C’est un virage à 360 degrés que prend Smart: après 20 années passées à faire joujou dans l’enceinte des grandes villes, l’heure est venue pour la petite citadine de passer dans la cour des grands. Après que Daimler n’a, ni seul, ni en collaboration avec Mitsubishi dans un premier temps, puis avec Renault par la suite, gagné le moindre sou avec la petite citadine de 2,70 mètres et avec sa grande sœur à quatre portes, le constructeur mise désormais sur un SUV de plus de quatre mètres de long. La petite citadine extraordinaire devient ainsi une voiture plutôt ordinaire pour le grand public, du moins à première vue.

Un virage radical

En apparence, ce concept baptisé eSUV, qui vise des concurrents tels que la Mini Countryman et qui, à première vue, rappelle un peu l’Opel Adam ou le Porsche Macan, n’a plus grand chose en commun avec les modèles actuels, si ce n’est le logo de la marque, qui a lui aussi été fortement retouché. Le concept, qui fait plus d’une fois et demie la longueur de la Fortwo et flirte avec les dimensions du Mercedes EQA, n’affiche ni un sourire enfantin, ni un intérieur ludique. «La nouvelle Smart sera cool, sexy et adulte au lieu d’être mignonne et ludique», déclare le designer en chef Gorden Wagener.

Certains détails seront conservés

On devrait néanmoins retrouver certaines caractéristiques de la Smart dans le SUV. En termes d’apparence, cela s’applique à la carrosserie bicolore avec un toit contrasté qui semble planer au-dessus de l’habitacle comme la visière d’une casquette; au niveau de l’équipement, cela s’applique aux détails intelligents, parfois coquets, tels que les éléments à LED tout autour de la carrosserie, dont l’éclairage change selon la situation. Smart promet également des améliorations et des mises à jour «over the air» (OTA) et des systèmes d’assistance qui se rapprochent sensiblement de la conduite autonome par rapport au modèle actuel.

Les premières esquisses révèlent un SUV aux allures sportives, qui rappelle à première vue l’Opel Adam. Smart

Les changements marquants sont principalement l’œuvre de Geely, le principal actionnaire chinois de Daimler, responsable de la technologie, du développement et de la production dans la nouvelle joint-venture Smart. Du coup, la carrosserie porte toujours les lignes de Wagener, mais le SUV Smart n’utilise pas l’architecture modulaire à traction avant (MFA) de Stuttgart, mais repose sur l’architecture SEA (Sustainable Experience Architecture) des Chinois qui, comme toutes les plateformes électriques dédiées, est conçue comme un skateboard. Entre les essieux se cache une technologie moderne: Geely promet jusqu’à 700 kilomètres d’autonomie pour les autres modèles de la même architecture et des temps de charge considérablement réduits grâce à la technologie 800 volts. Bien entendu, le SUV Smart ne sera pas équipé du package complet. «Mais l’autonomie actuelle de 160 kilomètres ne sera plus une référence pour nous», déclare le patron de la marque, Daniel Lescow.

De nouvelles exigences pour la marque

M. Lescow admet que la longueur du véhicule n'est plus un facteur décisif pour Smart, mais que les exigences de la marque et des modèles ont été redéfinies. Mais Smart n’a pas encore tout à fait fini de jouer et la Mercedes-Benz miniature a encore le temps de se défouler dans la jungle urbaine. La Fortwo continue actuellement de sortir de la chaîne de production à Hambach, et Daimler n'a pas encore obtenu de date pour la fin de la production.