Aiways U6 à l’essai: Le SUV électrique chinois débarque chez nous

Pas tout à fait au point

En choisissant le nom d’Aiways, qui signifie «L’amour de la route», les Chinois ont eux-mêmes placé la barre assez haut. Contrairement à la Chine, la tenue de route est un point important en Europe; c’est pourquoi le réglage de l’Aiways U6 est légèrement différent. Lors de la présentation du véhicule à Lisbonne, alors que le produit fini n’était pas encore disponible, le châssis vibrait encore un peu, les freins étaient assez durs et les mouvements de roulis dans les virages assez prononcés. Des points que le constructeur a l’intention d’améliorer d’ici le lancement commercial au second semestre de cette année.

La propulsion est assurée par un moteur électrique de 160 kW/218 ch situé sur l’essieu avant, qui permet au coupé SUV de passer de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et d’atteindre une vitesse de pointe de 160 km/h. La capacité de la batterie de 63 kWh suffit pour une autonomie de 405 kilomètres, la puissance de charge maximale étant de 90 kW. L’U6 est donc à la traîne par rapport à la concurrence. Mais vu son prix et son équipement, ces valeurs restent néanmoins tout à fait correctes. D’un autre côté, la Tesla Model Y est disponible au même prix et place la barre très haut pour l’Aiways U6.

Le coupé chinois offre tout de même un cockpit ultramoderne avec un grand écran tactile permettant, comme chez Tesla, le réglage de presque toutes les fonctions. Le véhicule embarque de série un énorme toit en verre, des sièges en cuir ainsi que diverses caractéristiques de confort et de sécurité au prix de 48’990 francs. Il n’y a pas d’options payantes. Le client a le choix entre quatre couleurs de carrosserie uniquement. L’habitacle n’est actuellement disponible qu’avec un revêtement tricolore auquel il faut dans un premier temps s’habituer, mais une alternative en noir devrait suivre. La finition est impeccable. La garantie de cinq and ou 1500’000 kilomètres n’est pas non plus négligeable.