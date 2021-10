BRABUS GLE 900 ROCKET EDITION – Le SUV le plus rapide au monde en met plein la vue

Jusqu’à présent, il était rarement arrivé que quelqu’un chez Brabus soit gêné. Après tout, le géant du tuning basé à Bottrop (Allemagne) gagne plutôt bien sa vie en repoussant au maximum et bien au-delà les limites du bon goût. Mais lorsque les développeurs demandent à faire rouler le premier exemplaire du GLE Coupé 900 Rocket Edition, c’est avec politesse qu’ils demandent de laisser le clapet de l’échappement du prototype fermé. D’une part, parce que le véhicule est déjà assez bruyant en mode standard, d’autre part ils ont un peu honte de combien les gros tuyaux d’échappement pétaradent.

Destiné à être tape-à-l’oeil

Trêve de modestie et de retenue! Le GLE Rocket est à peu près ce qui se fait de plus tape-à-l’oeil, de plus rugissant et de plus musclé. Habillé d’une tenue de combat en fibre de carbone, armé de jantes massives de 24 pouces logées dans de larges passages de roues, doté de naseaux avant tellement grands qu’il pourrait engloutir le véhicule qui le précède et d’un diffuseur arrière si large que ce dernier en ressortirait en petits morceaux, Brabus a injecté tellement de vitamine B au GLE que l’original d’AMG paraît presque sage à côté.

À 100 km/h en 3,2 secondes

Mais le design n’est rien de plus qu’un exercice de doigté, tout comme l’intérieur avec sa peinture rouge mat sur métal anodisé et son revêtement en cuir partout ailleurs. C’est le moteur qui bénéficie de la plus grosse dose de Brabus. À Bottrop, ils ont alésé le V8 de 4,0 litres de 612 ch d’AMG pour le porter à 4,5 litres, injecté plus d’air et de carburant dans les chambres pour atteindre une puissance de 900 ch, tandis que le couple maximal est passé de 850 à 1250 Nm, avant d’être régulé à 1050 Nm, au grand bonheur de la transmission automatique. Pas étonnant que la Rocket Edition effectue un passage de 0 à 100 km/h en 3,2 au lieu des 3,8 secondes.

Avec une vitesse de pointe de 330 km/h, le GLE 900 Rocket Edition est, selon Brabus, le SUV homologué pour la route le plus rapide au monde. Brabus Même le cockpit bénéficie d’un traitement spécial avec une peinture rouge mat sur métal anodisé et revêtement cuir. Brabus Le V8 développe un couple de 1250 Nm, mais par amour pour la transmission automatique, il a été bridé à 1050 Nm. Brabus

Brabus demande au moins 453’489 euros pour le GLE 900 Rocket Edition, soit environ 492'000 francs. Pour autant, le préparateur ne se fait pas de souci au sujet de la vente de la petite série limitée. Car si les choses se passent ne serait-ce qu’à moitié aussi bien qu’avec le G 900 Rocket Edition du printemps, les 25 exemplaires devraient s’écouler en quelques jours et faire au moins autant de déçus. Ou au moins les faire patienter jusqu’au prochain Rocket. Il y a encore quelques candidats appropriés pour le V8 dans le portefeuille d’AMG.

Il n’y pas pas plus rapide

À Bottrop, on envisage encore de remplacer le pot d’échappement à clapet d’un niveau sonore embarrassant avant le lancement sur le marché. Mais ne vous inquiétez pas, le Rocket est encore loin de devenir silencieux. Maintenant que les caractéristiques de conduite ont été confirmées, Bentley et compagnie devraient avoir les oreilles qui sifflent. Car avec une vitesse de pointe de 330 km/h, le GLE 900 Rocket Edition est, d’après Brabus, le SUV le plus rapide au monde homologué pour la route.