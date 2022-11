Fribourg : Le Suisse fondue festival songe à remettre le couvert

Quand on aime, on ne compte pas, serait-on tenté d’écrire. La première édition du Suisse fondue festival (SFF), qui s’est tenue de jeudi à dimanche au centre-ville de Fribourg, a laissé une excellente saveur de bouche aux organisateurs. «En effet, sur les quatre jours de la manifestation, le SSF a accueilli au total 15’000 visiteurs sur la place Georges-Python. Des milliers de fondues ont été dégustées et l’infrastructure a suscité un grand enthousiasme. Le comité d'organisation se voit conforté dans sa démarche et envisage déjà une deuxième édition pour 2024», partagent-ils.