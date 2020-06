Actualisé il y a 1h

Loterie

Le Swiss Loto fait deux nouveaux millionnaires en Suisse

Un heureux joueur a coché les six bons numéros en plus du numéro chance et empoche 13 millions de franc. Un autre Suisse n’a coché «que» les six bonnes cases et remporte un million de franc.

Deux joueurs ont eu la main heureuse. KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

La Suisse compte deux nouveaux millionnaires grâce au Swiss Loto. Un joueur a eu la main heureuse et a coché les six bons numéros et le numéro Chance. Il remporte un peu plus de 12,9 millions de francs, a indiqué mercredi la Loterie romande.

Un second gagnant a coché les six bons numéros et remporte un million de francs. Les deux heureux gagnants ont validé leurs bulletins dans la zone d’activité de Swisslos, a indiqué la société qui recouvre la Suisse alémanique et le Tessin.

La bonne combinaison était la suivante: 5, 8, 21, 28, 35 et 37. Le numéro Chance est le 1, le rePLAY le 8 et le Joker le 445552. Samedi, lors du prochain tirage, le jackpot sera de 1,5 million de francs.