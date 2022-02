Carte Enfant accompagné – Le Swisspass désormais obligatoire pour les plus de 6 ans

La carte Enfant accompagné permet à tout enfant à partir de 6 ans et jusqu’à la veille de son 16 e anniversaire de voyager dans toute la Suisse, pendant un an, en compagnie d’un adulte. Son prix: 30 francs pour chaque personne accompagnante. Cette offre des CFF est appréciée puisqu’elle évite de devoir acheter un billet à chaque fois que l’enfant emprunte les transports publics. Elle peut, ou du moins pouvait, être achetée par le parrain, la tante ou encore les grands-parents. Selon des recherches de SRF , environ 400’000 cartes Enfant accompagné sont actuellement en circulation à travers le pays.

Pratique pour les plus âgés

La nouveauté est particulièrement pratique pour les enfants plus âgés et les adolescents. Pour les plus jeunes, qui ne possèdent pas encore de téléphone portable ou d'adresse e-mail, c'est un peu plus difficile, admet Thomas Amman. Une fonction correspondante, à savoir la possibilité pour les adultes de télécharger le billet de l’enfant sur leur téléphone portable, est en cours d'élaboration et le porte-parole promet qu'elle devrait fonctionner, à partir du 1er avril.