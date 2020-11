Canton de Vaud : Le syndic de Montreux Laurent Wehrli ne se représente pas

Le libéral-radical ne se représentera pas aux élections communales de mars prochain. Il entend se consacrer à son mandat au Conseil national.

Le syndic de Montreux (VD) Laurent Wehrli ne se représentera pas aux élections communales de mars prochain. Après 21 ans passés à l’exécutif de la Ville, le libéral-radical entend se consacrer à son mandat au Conseil national et se dit prêt à réfléchir à de nouveaux défis.

«J’ai fait deux mandats et un peu plus comme municipal et deux à la syndicature. Agé aujourd’hui de 55 ans, j’ai encore dix à douze ans de vie professionnelle devant moi. Un nouveau mandat m’aurait amené à 61 ans. C’est l’occasion de laisser la place à la relève, nombreuse dans le parti», a déclaré Laurent Wehrli jeudi à Keystone-ATS.