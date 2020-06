Pompaples (VD)

Le syndic qui collait des amendes à tort

L’élu a distribué des amendes totalement injustifiées à deux automobilistes en quelques minutes. Il admet son erreur et invoque une grosse fatigue.

La belle virée au Milieu du monde de Véronique*, Nathalie* et une autre copine a été ponctuée par des «douloureuses» totalement injustifiées. Les deux premières nommées ont été à la fois fâchées et intriguées par l’attitude du représentant de la commune qui s’occupe des amendes d’ordre. C’est d’abord Véronique qui a sprinté vers un homme à côté de sa voiture en train de remplir le petit papillon rose qui suscite la hantise des automobilistes. «C’était 17h et nous sommes arrivées au parking vers 14h dans cette zone 5h. J’ai demandé des explications», explique la trentenaire vaudoise. L’homme se serait alors mis à bafouiller avant de dire à Véronique: «C’est tout bon».

Affaire réglée, a pensé le trio qui a décidé d’aller acheter des glaces. Une trentaine de minutes plus tard, le colleur a encore sévi. Cette-fois, il a ciblé la voiture de Nathalie. «Sur la feuille, il y avait un montant de 60 fr qui avait été biffé. En lieu et place, c’était marqué 40 fr. J’ai couru vers cet homme pour lui annoncer que j’allais me plaindre auprès de la Municipalité, notamment du syndic.» La réponse de l’homme a été cinglante: «ça tombe bien. Le syndic, c’est moi ». Aussitôt après, l’homme estime s’être trompé et déchire la feuille. L’agacement et les soupçons des deux femmes n’en sont que plus grands. «En tant que syndic d’une si petite localité, il ne peut ignorer qu’il s’agissait bien d’une zone 5h. Et avant de coller une amende, on regarde au moins sa montre», se désole-t-elle.