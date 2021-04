Prilly (VD) : «Le syndic se croit tout permis»

Chef de l’exécutif depuis 17 ans, le PLR Alain Gilliéron est en lice pour un dernier mandat de syndic. Les Verts lui reprochent d’avoir utilisé le logo de la commune dans un tous-ménages pour être réélu le 25 avril.

Les électeurs de Prilly (VD) devront choisir entre le syndic sortant PLR Alain Gillièron (g.), et le vert Maurizio Mattia (dr.), lors du second tour prévu le 25 avril.

Dans un contexte de campagne électorale pour le second tour de plus en plus musclé, l’image de la fleur de lys a semé la discorde dans la commune de Prilly (VD). L’utilisation par le syndic sortant Alain Gilliéron et ses supporters de ce symbole présent sur le drapeau et les armoiries de cette localité de l’Ouest Lausannois dans un tous-ménages, hérisse le poil des Verts. En particulier de Magali Russbach, qui bat campagne en faveur de son camarade de parti Maurizio Mattia, adversaire du syndic pour l’élection du 25 avril.