Maltraitances à Mancy : Le syndicat des enseignants «n’a pas cautionné»

La Société pédagogique se défend d’avoir caché des actes repréhensibles envers les jeunes autistes du foyer de Mancy.

Mise à mal dans un article du «Temps» et de «Heidi.news» quant au rôle trouble qu’elle aurait pu avoir dans l’affaire des maltraitances du foyer spécialisé de Mancy, la Société pédagogique genevoise (SPG) contre-attaque. Par voie de communiqué, le syndicat des enseignant du primaire a affirmé qu’il «ne saurait en aucune manière cautionner des actes de maltraitance s’ils devaient être avérés», insistant sur le fait que «le bien-être et la protection des élèves orientent, en effet, toutes ses actions et interventions».