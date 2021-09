Berne - Le syndicat Unia a un trésor de guerre d’un demi-milliard

Unia en chiffres

Le syndicat compte 1200 employés. Et 182’000 personnes y sont affiliées. 20’000 de moins par rapport à l’effectif d’il y a quinze ans. Ses revenus pour 2020 se sont élevés à 165 millions de francs, dont 60 millions proviennent des cotisations des membres et 50 millions sont générés par le fonds de chômage propre à Unia. 19 millions proviennent des revenus des biens immobiliers et des actifs. En 2020, le syndicat avait réalisé un bénéfice de 67’000 francs.