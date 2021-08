États-Unis : Le «syndrome de La Havane» reste encore un mystère

Le renseignement américain a affirmé lundi ne pas avoir trouvé ce qui cause les maux étranges rapportés par des diplomates américains et leurs familles depuis le premier cas signalé en 2016.

Après une réunion vendredi avec de hauts responsables du gouvernement et des experts, Avril Haines, directrice du renseignement américain, a affirmé lundi que les causes du «syndrome de La Havane» n’avaient pas été identifiées.

La directrice du renseignement américain a dit avoir organisé une réunion vendredi avec de hauts responsables du gouvernement et des experts pour discuter du problème. Le phénomène a donné lieu à des allégations, encore non prouvées, accusant la Russie ou d’autres pays d’avoir utilisé des engins électroniques de haute intensité pour nuire physiquement à des diplomates américains à Cuba, en Chine et ailleurs.