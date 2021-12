Canton de Fribourg – Le «syndrome de l’adulte secoué» au coeur d’un procès pour meurtre

Reconnu par une jeune victime

Lors de la médiatisation du féminicide de Bulle, une photo du suspect a attiré l’attention d’une jeune femme, qui dit avoir reconnu l’homme qui l’avait agressée sexuellement lorsqu’elle était enfant. Elle était alors invitée à dormir chez une amie, et selon l’acte d’accusation, le prévenu était également invité pour la soirée et était resté dormir car il avait consommé trop d’alcool. Il se serait introduit dans la chambre durant la nuit pour commettre des attouchements sur la fillette alors âgée de 11 ou 12 ans, et ce à deux reprises.

Au petit matin, celle-ci en aurait parlé à son amie, qui ne l’a pas crue, raison pour laquelle elle n’en a plus reparlé pendant des années. «Je témoigne maintenant car je veux reprendre une vie normale, me reconstruire», a expliqué la victime présumée, en larmes. Elle souffre aujourd’hui de troubles psychiques, entre autres liés à une situation familiale difficile. «Je n’ai jamais vu cette jeune fille, et je ne me souviens pas de cette soirée», a cependant répondu l’accusé. Il connaissait toutefois bien la personne chez qui la victime dit avoir été agressée.