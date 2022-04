Coronavirus : Le syndrome du «visage vide», cette nouvelle pathologie qui touche les ados

L’abandon du port du masque se révèle être une source d’angoisse et d’anxiété pour certaines personnes, surtout les plus jeunes.

Porter un masque pendant deux ans a pu altérer les interactions sociales et aggraver les troubles émotionnels de certaines personnes. Le spécialiste espagnol appelle cette pathologie le syndrome du «visage vide», qui affecte particulièrement les adolescents. Il se traduit par de l’hypocondrie, une timidité excessive, une anxiété généralisée voire des crises d’angoisse. «Ces personnes vivent beaucoup d’inconfort émotionnel, elles peuvent être très réactives et déclencher des conflits ou des agressions», expliquait fin mars José Antonio Galiani à «El Periodico» .

Important de prendre son temps

Comme le souligne Georgina del Valle, pédopsychologue à l’hôpital universitaire de Barcelone, le masque camouflait une partie du visage et protégeait en quelque sorte du regard des autres. Si les adolescents sont particulièrement touchés par ce syndrome du visage vide, c’est justement parce que l’apparence physique occupe une place centrale lors de la puberté. Ces jeunes ont l’impression de se retrouver tout nu, à découvert, sans leur masque et ne sentent plus en sécurité et ont peur d’être rejetés.