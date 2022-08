Genève/Suisse: Le système d’accès aux vélostations fâche les cyclistes

«Dommage de ne pas avoir mis les moyens»

Au travail, un de ses collègues lui raconte avoir lui aussi subi quelques mésaventures. «C’est tellement compliqué lors de la première utilisation que j’ai laissé mon vélo dehors pour aller prendre un train, relate Jean. Quand je suis revenu le soir, on m’avait volé une roue.» Usager régulier malgré cela, il confirme que le système «est mal foutu» et indique «anticiper désormais en achetant ses journées avant de se déplacer». Pour Jean, «il est dommage de ne pas avoir mis les moyens nécessaires dans cette application, car au bout du compte, certaines vélostations sont à moitié vides».

Velocity.ch est une application internet (web app) qui a été développée par la Fondation des parkings de Genève en 2018. Elle est largement diffusée en Suisse, servant de sésame pour une quarantaine de vélostations à travers le pays. «Pour la plupart des vélostations suisses, c’est le système le plus simple, le plus adapté et le moins cher actuellement sur le marché», juge Valérie Sauter, du Forum Vélostation Suisse.