Vaud - Le système d’alerte dans les écoles ne tient pas compte des autotests

«Cinq élèves et leur maîtresse ont été testés positifs au Covid-19 dans une classe de 5H, mais elle restera ouverte», déploraient en début de semaine les parents d’un élève de l’école d’Eclépens (VD). Vendredi, un lecteur de «20 minutes» ajoutait: «De nouveaux cas sont apparus et le médecin cantonal a demandé la fermeture de la classe. Malheureusement, entre-temps, d’autres classes ainsi que l’UAPE (Unité d’accueil pour écoliers) présente dans le même bâtiment ont également été touchées.»

Concernant cette école, Julien Schekter, porte-parole du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du canton de Vaud, indique: «Dès que nous avons eu connaissance de plusieurs résultats de tests positifs dans la même classe, une évaluation a été réalisée et la mise en quarantaine de la classe a été décidée.» Si la décision semble avoir tardé, c’est que seuls les tests réalisés dans un centre officiel ou une pharmacie sont pris en compte par les services cantonaux. «Le système d’alerte des cas positifs dans les écoles ne fonctionne pas avec les tests effectués à la maison. Lorsqu’un autotest est positif, il est vivement recommandé de le faire confirmer», souligne Julien Schekter.

De plus, la situation générale des écoles peut être librement consultée en ligne sur: www.vd.ch/coronavirus-enseignement. Une foire aux questions (FAQ) à l’attention des parents et des enseignants est également disponible à la même adresse. Et le porte-parole d’expliquer: «Nous monitorons avec attention les chiffres des cas positifs dans les écoles deux fois par jour. Les règles n’ont pas changé. Si nous avons deux cas en cinq jours dans une classe, une évaluation est faite et un test de classe peut être décidé.»