Le système de canons à neige sollicité dans les alpages

Début août, les exploitants de deux alpages ont dû appeler Télé Anzère à la rescousse; une vache avait cassé un tuyau, et le réservoir d’eau qui approvisionne les alpages de Duez et de Tsalan d’Arbaz (VS) s’était vidé de ses 30’000 litres. Or, pour le reremplir, c’est le système de conduites lié aux canons à neige qui a été sollicité, rapporte «Le Nouvelliste». Un contrat en ce sens avait été signé il y a déjà quelques années.