Drame de Stresa (I) : Le système de freinage d’urgence a été désactivé volontairement

Trois personnes ont été arrêtées après l’accident de téléphérique survenu dimanche à Stresa. Ces hauts responsables sont soupçonnés d’avoir volontairement désactivé le frein d’urgence de la structure.

Les trois personnes arrêtées sont le dirigeant de la société Ferrovie del Mottarone qui gère le téléphérique, le directeur du téléphérique, et le chef opérationnel du téléphérique, construit en 1970 et qui relie en 20 minutes le village de Stresa au mont Mottarone qui culmine à près de 1500 mètres en offrant une vue spectaculaire sur le lac Majeur et les Alpes.