Le système de paiements eBill de l’UBS inutilisable pour une durée indéterminée 

Il y a quelques jours, des centaines de clients de l’UBS n’avaient pas pu recevoir leur salaire en temps et en heure, à cause d’un dérangement technique . Tout était finalement rentré dans l’ordre, vendredi dernier. Mais, moins d’une semaine plus tard, une nouvelle panne affecte les clients de la plus grande banque de Suisse.

Depuis hier, jeudi, le nouveau système de paiements de factures en ligne, eBill, ne répond plus. «Ça fait plus de vingt-quatre heures que ça débloque sérieusement. Les paiements se mettent en attente sans explication et ne se font pas. Ça peut être quand même très gênant si on a une échéance, par exemple pour payer ses vacances», commente un lecteur de «20 minutes». Le service de presse de l’UBS confirme la panne: «En raison de problèmes techniques, la validation des factures eBill ne fonctionne pas depuis jeudi. Nous travaillons d’arrache-pied à une solution et nous nous excusons pour les dérangements causés.»