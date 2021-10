Afghanistan : Le système de santé afghan au bord de l’écroulement

Depuis l’arrivée au pouvoir des talibans, une partie de l’économie afghane est à l’arrêt à cause du gel de l’aide internationale et des avoirs afghans à l’étranger.

«D’ici un mois peut-être, nous ne pourrons plus rien pour nos patients Covid ni pour nos équipes», alarme Freba Azizi, médecin à l’hôpital afghano-nippon de Kaboul, le seul établissement de la ville doté d’une réanimation Covid et d’autres services de pointe. «Il y aura des morts tous les jours», avertit le Dr. Azizi, également responsable de la gestion des subventions pour l’établissement.

Économie à l’arrêt

Sinistrée par des décennies de guerre, l’économie afghane est en partie à l’arrêt depuis que les talibans ont repris le pouvoir à la mi-août, en raison du gel de l’aide internationale et des avoirs afghans détenus à l’étranger, notamment à Washington. Or, sans les financements internationaux, de nombreuses ONG, sur lesquelles reposait largement le système de santé jusque-là, sont à court d’argent ou ont dû cesser leurs opérations.

En raison du manque de liquidité, la Croix-Rouge internationale estime que plus de 2000 structures de santé ont fermé et quelque 23’000 travailleurs de santé, dont 7000 femmes, ne reçoivent plus de salaire ou ont dû s’arrêter de travailler, estime l’organisation internationale.

«Manque de tout»

«On manque de tout. Il nous faudrait le double de matériel et de personnel», constate Mohammad Sidiq, chef de l’unité pédiatrique de l’hôpital Mirwais de Kandahar. L’hôpital emploie désormais seulement 10 infirmiers et infirmières, le tiers de l’effectif habituel, chacun payé environ 130 euros (140 francs) par mois.

Dans des chambres surpeuplées, les petits patients dans un état parfois critique partagent à plusieurs le même lit. Parmi eux, un bébé de 11 mois qui ne pèse que 5,5 kg, la moitié du poids qu’il aurait dû atteindre. Plus loin, un enfant de cinq ans, gît sur un lit. Arrivé avec une pneumonie et dans un état de dénutrition avancé, il a été placé sous perfusion. «Je n’ai pas pu l’amener à l’hôpital avant parce qu’il y avait des combats», explique sa mère.

Dans le nord du pays, l’avancée des talibans et l’intensité des combats ont enclavé la population pendant des mois. Dans la ville de Balkh, le docteur Muzhgan Saidzada explique au téléphone à l’AFP que «les routes sont restées fermées à cause de la guerre et les gens ne pouvaient pas accéder à a hôpital». «Mais maintenant les patients sont bien plus nombreux qu’avant», témoigne le médecin de 28 ans de l’hôpital Abo Ali Sina.