Bâle : «Le système de santé suisse doit quitter l’ère du fax!»

En interview, le patron du géant de la pharma, Roche, met en garde contre le retrait de la recherche pharmaceutique de Suisse à cause de la limitation de l’utilisation des données médicales.

Le patron de Roche, Severin Schwan, est en interview dans plusieurs journaux alémaniques du groupe Tamedia. Pour lui, l’exploitation de données de santé anonymes est de plus en plus une condition de base pour la recherche dans le domaine pharmaceutique. C’est pourquoi il est urgent de numériser le système de santé en Suisse, y compris la possibilité d’utiliser les données anonymisées des patients pour la recherche, faute de quoi le site de recherche serait en danger. «Si cela n’est pas possible en Suisse ou en Allemagne, nous devons transférer la recherche aux États-Unis ou en Chine, où ces données sont disponibles», déclare le quinquagénaire.

Recherche en danger

D’ores et déjà, des milliers d’emplois dans le domaine de l’intelligence artificielle seraient créés par la Pharma aux États-Unis. «Rien qu’à New York et Boston, nous avons embauché 3000 spécialistes. J’aimerais bien faire la même chose ici, mais ce n’est pas possible», déclare-t-il. Et ce, parce que les données ne sont tout simplement pas disponibles. «Le système de santé suisse doit quitter l’ère du fax! Si cela ne change pas, le site de recherche sera en danger.»