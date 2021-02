Les journaux ont analysé les données de six cantons: Argovie, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Fribourg, Grisons et Neuchâtel. Ces cellules de traçage ont suivi plus de 100’000 infections entre janvier 2020 et janvier 2021. Il s’avère que le lieu de départ de contamination est inconnu dans 87% des cas.