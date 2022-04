Suisse: Le système de vote électronique a encore des progrès à faire

Contrôle indépendant

Confié à des experts issus de la science et de l’industrie, le contrôle du système de vote électronique de La Poste portait sur quatre domaines: le protocole cryptographique du système, le logiciel utilisé, l’infrastructure et l’exploitation du côté de La Poste, ainsi que la réalisation d’un test d’intrusion, explique la Chancellerie fédérale. Divers experts ont travaillé sur chacun des domaines. «Le contrôle de l’infrastructure et de l’exploitation du côté des cantons n’est pas encore achevé», précise le communiqué.