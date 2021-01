Cette année, leurs débuts dans l’armée se font en télétravail et non à la caserne. Dès ce lundi et pendant les trois prochaines semaines, 5000 des 12’000 nouvelles recrues sont astreintes à six heures de cours en ligne par jour. En raison du coronavirus, l’armée a en effet décidé que ces nouveaux militaires allaient débuter leur école de recrues depuis chez eux à la maison. L’enseignement à distance est censé leur apprendre les rudiments de la vie militaire, de l’arme personnelle aux moyens de défense atomique et chimique en passant par le sacro-saint règlement de service.