Amérique latine : Le système sanitaire cubain, fierté nationale, ébranlé par le Covid

Un stéthoscope pour connecter deux bonbonnes d’oxygène, une quête de médicaments via les réseaux sociaux: l’explosion du Covid à Cuba fait tanguer son système sanitaire.

Le 26 juillet dernier, Pedro Julio Miranda Guevara, docteur de 26 ans, est confronté à un dilemme: alors qu’il est de garde à l’hôpital sud de la province de Villa Clara (au centre de Cuba), quatre patients se trouvent dans un état grave, et il n’a que trois bonbonnes d’oxygène. «Vous vous imaginez jouer à être Dieu, en décidant qui doit vivre et qui doit mourir? Je me suis dit que si je ne faisais rien, un des quatre allait forcément mourir», raconte-t-il, encore secoué, dans un audio envoyé à l’AFP par Whatsapp.