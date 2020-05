Canton de Fribourg

Le t-shirt «Berset» rapporte 179'000 francs

L'entreprise qui a commercialisé le t-shirt avec la phrase «Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire» a récolté deux fois plus d'argent qu'espéré.

Contacté par Keystone-ATS mardi, Pete Mager, associé-gérant de l'agence de communication By the Way studio, à Fribourg, avait articulé un montant de 70'000 francs. Le montant de 179'000 francs est donné net, sous déduction des frais d'une opération menée conjointement avec l'imprimeur publicitaire Ready to Brand, à Sévaz (FR).