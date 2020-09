Genève : Le «t-shirt de la honte» est «stigmatisant»

La cheffe du Département de l’instruction publique genevoise a réagi samedi à la polémique vestimentaire qui secoue le canton depuis jeudi.

«Ni humilier, ni stigmatiser»

«Les règles s’appliquent à tous», souligne Anne Emery-Torracinta, écartant tout sexisme: «La mode du ventre découvert concerne cette année les femmes. Il y a quelque temps, c’étaient les casquettes des garçons qui posaient des problèmes. Ou de s’habiller comme s’ils étaient en salle de gymnastique». «L’école est un lieu d’apprentissage et le vêtement ne doit pas y faire obstacle», justifie-t-elle.

À Genève, la loi sur l’instruction publique stipule que les élèves portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire. Chaque établissement peut ensuite préciser ce qu’il entend par là.

Pour la conseillère d’État, le but de ce t-shirt n’était «ni d’humilier, ni de stigmatiser», mais d’éviter qu’on ne «renvoie l’élève à la maison pour se changer, ce qui est problématique dans le cas de l’école obligatoire.» Et de rappeler que cette mesure a été discutée en 2014 avec les parents et les élèves.