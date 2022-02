Suisse : Le tableau de bord Covid sera élargi à d’autres maladies

L’état de la situation de l’OFSP, qui contient les chiffres quotidiens de la pandémie, va proposer à l’avenir des données sur d’autres maladies transmissibles, comme la grippe.

On les connaît depuis des mois et des mois: les tableaux en graphiques et en chiffres de l’OFSP sur la pandémie délivrent chaque jour ouvrable leur lot de données sur la pandémie de Covid. Mais même si celle-ci touche peut-être peu à peu vers sa fin, ce tableau de bord devrait perdurer, annonce le Blick samedi.

En effet, affirme le journal, l’OFSP prévoit de le maintenir et même d’y investir près de 5 millions de francs afin de le développer. Car à l’avenir, il ne devrait plus contenir uniquement les chiffres du Covid. Des données sur d’autres maladies transmissibles pourraient y figurer. «Les autorités et la population ont un grand besoin et un grand intérêt à être informées en temps réel sur ces maladies», indique le porte-parole de l’OFSP Simon Ming. Le nouveau «dashboard» deviendrait ainsi un portail EPI (en français: portail d’information sur les données épidémiologiques). Il pourrait contenir des données sur la grippe par exemple.