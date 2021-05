HYUNDAI PONY HERITAGE - Le tableau de bord de la nouvelle Hyundai Pony vaut le détour

Rien de nouveau à cela. En effet, des marques comme Fiat avec la Fiat 500, Honda avec la Honda e ou Renault avec son concept de la nouvelle R5 se sont également tournées vers leurs racines en matière de mobilité électrique. Pour marquer encore davantage la transition entre les origines et le futur, Hyundai a transformé un ancien modèle de la Pony, construite à partir de 1974, en une version électrique et l'a exposé dans le nouveau centre clients Hyundai Motorstudio Busan, en Corée du Sud.

Le détail le plus frappant au niveau de l’habitacle entièrement relifté est sans doute le tableau de bord, avec ses tubes Nixie.

La Pony était l'entrée de Hyundai sur le marché de masse. La citadine à l’arrière fuyant a été conçue par Giorgetto Giugiaro et était basée sur la technologie Mitsubishi. L'extérieur de la Pony Heritage a été modifié à bien des égards; c'est ce qu'on appelle un restomod (contraction de «restauration» et de «modification»). Parmi les nouvelles caractéristiques, citons une peinture extérieure argent mat, des rétroviseurs extérieurs équipés de caméras, ainsi que des feux arrière à LED en forme de U et des phares ronds à LED pixellisés. Le design de l'éclairage se veut une référence à celui de la Ioniq 5.