Peinture : Le tableau «La Laitière» de Vermeer dévoile ses trésors

Des experts ont découvert un porte-pichet et un panier cachés dans le tableau «La Laitière» du maître néerlandais du XVIIe siècle Johannes Vermeer, par-dessus lesquels il a ensuite peint, a annoncé jeudi le Rijksmuseum d’Amsterdam. Les «surprenantes» découvertes dans l’ouvrage âgé de plus de 350 ans apportent une nouvelle lumière sur les méthodes de l’insaisissable artiste, avant la plus grande exposition jamais réalisée de son œuvre prévue en 2023, au Rijksmuseum.

«Trop chargée»

L’une des découvertes les plus importantes est que l’artiste avait esquissé un support en bois pour pichets sur le mur juste derrière la tête de la laitière. Ils avaient auparavant pensé qu’il pouvait s’agir d’une cheminée. Mais une nouvelle technique, appelée «réflectance infrarouge à courte longueur d’onde», a clairement montré les détails des cruches et du cadre en bois.

Habituellement utilisée pour les inspections industrielles et à des fins militaires, la technique produit des images en «fausses couleurs» qui montrent le croquis en bleu, alors qu’en réalité il était en peinture noire. Le musée a utilisé des méthodes similaires pour découvrir le processus créatif derrière «La Ronde de nuit» de Rembrandt et «la Jeune Fille à la perle» de Vermeer, peintre dont il ne reste aucun dessin ou étude.

«Appliquée à la hâte»

Tous les objets et détails ont été recouverts de peinture par Vermeer dans sa quête de perfection. Le porte-pichets a ensuite été remplacé par le mur d’un blanc éclatant, tandis que le panier est devenu un chauffe-pieds beaucoup plus petit. Les changements qu’il a apportés seront cruciaux pour ses œuvres ultérieures, peintes en simplicité avec des blocs de couleur et un jeu d’ombre et de lumière.