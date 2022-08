Variole du singe : Le tableau se précise sur les symptômes et la transmission

Après plusieurs mois d’épidémie, on commence à en savoir plus sur la variole du singe, avec une confirmation: les contaminations actuelles sont surtout liées à des rapports sexuels.

Quel profil?

Ces dernières semaines, trois études, publiées dans les principales revues médicales de référence – le British Medical Journal (BMJ), le Lancet et le New England Journal of Medicine (NEJM) – ont dressé un tableau clinique de l’épidémie actuelle, même s’il ne s’agit que de travaux précoces et réalisés à partir de quelques centaines de cas. Elles confirment que la maladie touche essentiellement les hommes ayant des relations homosexuelles. Dans chaque étude, ils représentent presque la totalité des patients.