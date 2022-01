Football - Le tacle assassin d’un joueur de Liga

Alors que son équipe perdait 3 à 1 dans le temps additionnel et que la messe était dite, Chimy Avila, joueur d’Osasuna, est allé s’essuyer les crampons sur un adversaire. La victime de ce geste sans aucune espèce de contrôle? Nico Williams, 19 ans seulement.

Ezequiel Avila, plus connu sous le nom de «Chimy», est un joueur qui s’est toujours distingué par sa combativité et son volontarisme. C’est simple, «El Chimy» n’abandonne jamais. Ce sont ces qualités qui avaient fait de lui l’une des priorités de l’Atlético de Madrid sur le marché des attaquants, il y a de cela quelques années. Manque de chance, l’Argentin s’était blessé aux ligaments croisés durant les derniers jours du mercato. C’était en janvier 2020.

Expulsé… mais par pour son tacle

De retour en août de la même année, son bonheur n’avait été que de courte durée… Deux semaines plus tard, l’attaquant se refaisait les croisés. Si sa pugnacité et son histoire ont fait de lui un joueur apprécié du Championnat espagnol, son récent geste a fatalement entamé sa cote de popularité. Lui qui connaît si bien les affres des graves blessures, son geste en demeure encore plus incompréhensible.