Euro 2020 - Le tacle glissé de José Mourinho sur Eden Hazard

Le Belge Eden Hazard et l’entraînement, ce n’est pas vraiment ça, selon son ex entraîneur José Mourinho.

Consultant de la chaîne TV britannique Talksport durant l’Euro, l’entraîneur portugais de 58 a n s n ’a pas hésité à tacler son ex joueur. « La vérité, c’est ce que vous voyez de lui. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement » , a dit le Special One, avant de poursuivre: « quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent. »