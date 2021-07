Concurrence - Le TAF confirme: Swisscom a abusé de sa position, l’opérateur réfute

Swisscom jure qu’elle a agi conformément à la loi et va faire recours au Tribunal fédéral (image d’illustration).

En 2008, la Poste avait lancé un appel d’offres pour le raccordement à large bande de ses sites intitulé WAN (Wide Area Network). Après avoir testé leur adéquation, elle a invité Sunrise, UPC et Swisscom à soumettre une offre. En janvier 2009, le marché a été attribué à Swisscom. Sunrise avait réagi en déposant plainte auprès de l’autorité de la concurrence, en arguant que Swisscom aurait enfreint la loi sur les cartels.

Amende de 7,4 millions

En septembre 2015, la Comco est arrivée à la conclusion que Swisscom avait abusé de sa position sur le marché, qu’elle avait contraint ses concurrents et la Poste à des prix non équitables et qu’elle avait eu recours à ce que l’on appelle un effet de ciseau. La Comco avait par conséquent infligé à Swisscom une amende de 7,9 millions de francs, qui a finalement été ramenée à 7,4 millions par le Tribunal administratif fédéral.