Inde : Le Taj Mahal rouvre malgré la flambée du virus

Le gouvernement indien desserre graduellement l’étau pour donner de l’air à l’économie, ce qui se traduira par la réouverture lundi du Taj Mahal fermé depuis le 17 mars.

Le Taj Mahal est à nouveau ouvert depuis lundi alors que l’Inde est le deuxième pays au monde le plus touché par le coronavirus après les Etats-Unis.

Le Taj Mahal, monument emblématique de l’Inde, a rouvert lundi après six mois de fermeture liée au coronavirus, dans un pays qui cherche à retrouver une certaine normalité malgré la flambée des contaminations.

L’Inde, avec 1,3 milliard d’habitants, comptabilise plus de 5,4 millions de cas de coronavirus, deuxième pays au monde le plus touché après les Etats-Unis, et enregistre près de 100’000 nouveaux cas supplémentaires chaque jour.