Science : Le talent des feuilles utilisé pour des emballages?

Des chercheurs de l’Université de Fribourg ont étudié les capacités étonnantes des feuilles de lierre et d’olivier, qui pourraient ensuite être utilisées pour la création d’emballages.

Des scientifiques de l’ Institut Adolphe Merkle (AMI) de l'Université de Fribourg ont démontré comment les conditions affectent le transport de l’eau à travers la couche de surface des feuilles de lierre et d’olivier. Cette fonctionnalité pourrait ensuite être utilisée dans des membranes artificielles en vue de la création d’emballages intelligents notamment, selon un communiqué de presse .

Les cuticules des feuilles sont des membranes qui protègent les plantes terrestres de la déshydratation. Pour mieux comprendre le fonctionnement de ces membranes biologiques, le groupe Chimie des polymères et matériaux de l’AMI, dirigé par le professeur Christoph Weder, a collaboré avec le professeur Lukas Schreiber de l'Université de Bonn en Allemagne, spécialiste de la biologie des plantes.

Les scientifiques ont étudié des cuticules de feuilles d’olivier et de lierre et développé des membranes artificielles qui imitent l’architecture et la fonction de ces cuticules végétales.