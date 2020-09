Hockey sur glace : Le Tampa Bay Lightning éblouit les Islanders

La franchise floridienne a mis la main sur la finale de la Conférence Est en remportant le premier match 8-2 face aux New York Islanders.

Brayden Point (en bleu) et le Tampa Bay Lightning en ont fait voir de toutes les couleurs aux New York Islanders du gardien Thomas Greiss.

Le Tampa Bay Lightning n’a pas fait de détails contre les New York Islanders pour ouvrir la finale de Conférence Est des play-off de NHL, lundi à Edmonton, avec une première victoire 8-2 (3-1 2-0 3-1).

La démonstration de force floridienne s’est traduite par des doublés de Brayden Point (3 passes) et Yanni Gourde, et d’autres buts de Nikita Kucherov (4 passes), Victor Hedman, Ryan McDonagh et Ondrej Palat.