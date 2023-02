Hockey sur glace: Le tapis rouge a été sorti trop rapidement à Zurich

C’est une scène insolite qui a eu lieu dimanche, à la Swiss Life Arena, durant la partie entre les ZSC Lions et Ambri (1-2 ap). À la 64e minute, Alexandre Texier inscrit le deuxième but et pense offrir une troisième victoire consécutive à son équipe. Ni une ni deux, les préparatifs de la cérémonie d’après-match se mettent en place et le tapis rouge est déroulé sur la glace.