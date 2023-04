Téléphonie mobile: Le tarif de l’abonnement pourra grimper, même en cours de contrat

C’est quoi, l’indice des prix à la consommation?

L’indice des prix à la consommation (IPC) mesure le renchérissement des biens de consommation en Suisse. Il doit montrer de combien les biens de consommation sont devenus plus ou moins chers. Il comprend notamment les denrées alimentaires, le logement et l’énergie, les vêtements, les transports, l’enseignement, les restaurants et les hôtels ainsi que les services de télécommunication.