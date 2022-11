Cyclisme : Le TAS rejette le recours de Nairo Quintana

La juridiction sportive a estimé, selon son communiqué, que la présence de tramadol dans le sang du grimpeur de 32 ans, qui s’était classé sixième de la Grande Boucle, suffisait à justifier la sanction infligée par l’Union cycliste internationale (UCI) le 17 août. D’autant que l’UCI a sévi «pour raison médicale et non pour un motif de dopage», donc dans le cadre «de son pouvoir et sa compétence disciplinaire», poursuit le TAS, qui avait été saisi début septembre par le Colombien.