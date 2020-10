Saint-Moritz (GR)Le taser autorisé contre les chiens en cas d'urgence

Un moyen «raisonnable»

«Les dispositifs de déstabilisation sont destinés à combler un vide dans l'équipement des policiers. C'est un outil opérationnel éprouvé entre l’arme à feu et d'autres moyens tels que les matraques ou les gaz lacrymogènes», précise Manuel Egger. Pour lui, le taser doit être utilisé dans des situations d'autodéfense et d'assistance à l'autodéfense, et ce genre de situation peut se rencontrer avec des chiens.