Fête fédérale de lutte : Le taureau «Magnus», prix du roi de la lutte, au cœur des débats

La Fête fédérale de lutte se tiendra du 26 au 28 août à Pratteln (BL). Et à quelques jours de l’événement, le taureau «Magnus», prix remis au roi de la lutte, est au cœur des débats. Tout a commencé par un tweet de l’ancienne conseillère nationale bâloise, Susanne Leutenegger Oberholzer. Mardi, elle a posté une photo du taureau précisant que l’animal était enchaîné.

Elle explique l’avoir photographié car elle était fascinée par sa taille. «Il est énorme, bien plus grand que je ne l’imaginais et qu’il n’apparaît sur les photos. Sa taille m’a beaucoup impressionnée, c’est pourquoi j’étais contente qu’il soit attaché», détaille-t-elle. Elle a quand même souhaité savoir si le taureau était en liberté. «On m’a alors confirmé qu’il pouvait se déplacer librement», poursuit-elle.

Une «détention effarante»

Sandra Helfenstein, porte-parole de l’Union suisse des paysans , rappelle les conditions de détention à l’attache: «les dispositifs d’attache doivent donner suffisamment de jeu à l’animal pour qu’il puisse se lever, se coucher et reculer conformément à son espèce». De plus, le taureau ne doit pas rester plus de deux semaines sans sortir. «Comme l’animal ne participe que brièvement à la Fête de la lutte, cela peut être respecté sans problème. Le cas échéant, il sera déplacé de temps en temps sur place», conclut-elle.